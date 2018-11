Learning Chinese

Movie lines

Bohemian Rhapsody



波西米亚狂想曲



(bō xī mǐ yà kuánɡxiǎnɡ qǔ)

1. I pity your wife if you think six minutes is forever.



如果你觉得六分钟就是永恒的话,我真替你妻子感到惋惜。



(rúɡuǒ nǐ juéde liù fēnzhōnɡ jiùshì yǒnɡhénɡ dehuà, wǒ zhēn tìnǐ qīzǐ ɡǎndào wǎnxī.)

2. I love the way you move on stage. The whole room belongs to you. Don't you see what you can be?



我喜欢你在舞台上的舞步,整个舞厅都属于你。你不知道你能成为什么吗?



(wǒ xǐhuān nǐ zài wǔtái shànɡ de wǔbù, zhěnɡɡè wǔtīnɡ dōu shǔyú nǐ. nǐ bù zhīdào nǐnénɡ chénɡwéi shénme ma?)

3. I wanna give the audience something that they can perform.



我想给观众带来一些他们能表演的东西。



(wǒ xiǎnɡɡěi ɡuānzhònɡ dàilái yìxiē tāmén nénɡ biǎoyǎn de dōnɡxi.)

4. You look like an angry lizard!



你看起来像一只愤怒的蜥蜴!



(nǐ kàn qǐlái xiànɡ yìzhī fènnù de xīyì!)

5. That's a nice fancy dress, Fred.



真是条漂亮的舞会裙子,弗雷德。



(zhēnshì tiáo piàoliànɡ de wǔhuì qúnzi, fúléi dé.)





Illustration: Xia Qing/GT