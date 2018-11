Learning Chinese

Chat attack

Group chat



群聊



(qún liáo)

A: Why does your phone keep vibrating? What business has you so busy?



你的手机怎么一直在震动啊?你有什么业务会这样忙?



(nǐ de shǒujī zěnme yīzhí zài zhèn dònɡ a? nǐ yǒu shénme yè wù huì zhè yànɡ mánɡ?)

B: Oh, some good friends of mine want to get together for a meal tomorrow afternoon. They set up a WeChat group and we are currently going group chat.



奥,我的几个好朋友明天下午想聚餐,他们建了一个微信群,我们正在群聊呐。



(ào, wǒ de jǐɡè hǎo pénɡyǒu mínɡtiān xiàwǔ xiǎnɡ jùcān, tāmen jiàn le yīɡè wēixìn qún,wǒmen zhènɡzài qún liáo na.)

A: Has the group chat come up with anything? Where are you going to eat?



你们群聊商量出结果了吗?你们打算去哪里吃东西啊?



(nǐmen qúnliáo shānɡliànɡ chū jié ɡuǒ le ma? nǐmen dǎsuàn qù nǎlǐ chī dōnɡxī a?)

B: They want to cook on their own at a friend's house. We are talking in the group about what dishes we should make.



他们想在朋友家里自己做晚饭。我们正在群里讨论应该做些什么菜呐。



(tāmen xiǎnɡ zài pénɡyǒu jiālǐ zìjǐ zuò wǎnfàn. wǒmen zhènɡ zài qúnlǐ tǎolùn yīnɡɡāi zuò xiē shénme cài na.)





