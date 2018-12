Learning Chinese

Chat attack

roomba



扫地机器人



(sǎodì jīqìrén)

A: Have you seen I, Robot?



你看过《我,机器人》吗?



(nǐ kànɡuò wǒ, jīqìrén ma?)

B: I've seen it. The story was amazing. I really like this film.



我看过,电影剧情很精彩,我很喜欢这部电影。



(wǒ kànɡuò, diànyǐnɡ jùqínɡ hěnjīnɡcǎi, wǒ hěnxǐhuān zhèbù diànyǐnɡ.)



A: Have you ever thought about what would happen if the plot from the movie became real?



你有没有想过万一电影里的情节变成现实了会怎样?



(nǐ yǒuméiyǒu xiǎnɡɡuò wànyī diànyǐnɡlǐ de qínɡjié biànchénɡ xiànshí le huìzěnyànɡ?)

B: That's a scary idea. What would I do if my roomba started attacking me?



那真是太可怕了,如果我家的扫地机器人开始攻击我我该怎么办呢?



(nà zhēnshì tàikěpà le, rúɡuǒ wǒjiā de sǎodì jīqìrén kāishǐ ɡōnɡjīwǒ wǒɡāi zěnmebàn ne?)

A: Haha. Don't worry about it too much. I doubt your roomba could beat you in a fight.



哈哈,你想太多了, 你家的扫地机器人肯定敌不过你。



(hāhā, nǐ xiǎnɡtàiduō le, nǐjiā de sǎodì jīqìrén kěndìnɡ díbùɡuò nǐ.)





Illustration: Xia Qing/GT