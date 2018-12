Learning Chinese

Movie lines

La La Land



爱乐之城



(àiyuè zhīchénɡ)

1. My Lord, did you just say "a serious musician?"



天啊,你刚刚是不是说"一个专业的音乐家"?



(tiān a, nǐ ɡānɡɡānɡ shì búshì shuō "yíɡè zhuānyè de yīnyuè jiā"?)

2. I don't think so.



我没有说啊。



(wǒ méiyǒu shuō a.)



3. Can I borrow what you're wearing?



我能借你身上的这套衣服吗?



(wǒ nénɡ jiè nǐ shēnshànɡ de zhètào yīfú ma?)

4. To be in this band?



加入这个乐队吗?



(jiārù zhèɡè yuèduì ma?)

5. Because I have an audition next week. I'm playing a serious firefighter.



因为我下周有一个试镜。我要演一个严肃的消防员。



(yīnwèi wǒ xiàzhōu yǒu yíɡè shìjìnɡ. wǒ yàoyǎn yíɡè yánsù de xiāofánɡ yuán.)

6. So you're an actress? I thought you looked familiar. Have I seen you in anything?



原来你是一个演员啊?我就觉得你面熟。我有看过你演的作品吗?



(yuánlái nǐshì yíɡè yǎnyuán a? wǒ jiù juéde nǐ miànshú. wǒ yǒu kànɡuò nǐ yǎn de zuòpǐn ma?)





Illustration: Xia Qing/GT