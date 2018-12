Learning Chinese

Chat attack

get driver's license



考驾照



(kǎojiàzhào)

A: Your office is so close to your home, why do you want to take a driving class?



你的单位离你家很近啊,你怎么想起来要考驾照了?



(nǐde dānwèi lín ǐjiā hěnjìn ā,nǐ zěnme xiǎnɡqǐlái yào kǎo jiàzhào le?)

B: Because my son is about to start school and our home is far from the school.



是因为我的儿子要上学了,然而我家离学校比较远。



(shì yīnwéi wǒde érzǐ yào shànɡxué le, ránér wǒjiā lí xuéxiào bǐjiào yuǎn.)

A: I'm really envious that your son has such a great father.



我可真羡慕你的儿子,有你这样的好父亲。



(wǒ kě zhēn xiànmù nǐde érzǐ,yǒu nǐ zhèyànɡ de hǎofùqīn.)

B: Thanks for the compliment! But I really should focus on practicing driving.



谢谢夸奖,不过我还是专心练车吧。



(xièxiè kuājiǎnɡ,bùɡuò wǒ háishì zhuānxīn liànchē bā.)

A: Good luck! Just keep practicing and you will be able to get your driver's license before you know it.



加油!只要多做练习,你很快就会取得驾驶执照的。



(jiāyóu, zhīyào duōzuò liànxí, nǐ hěnkuài jiùhuì qǔdé jiàshǐ zhízhàode.)





Illustration: Xia Qing/GT