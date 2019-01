Learning Chinese

Chat attack

entertain (oneself)



自娱自乐



(zìyúzìlè)

A: The pace of life is really too fast. I'm really under a lot of pressure.



现在的生活节奏太快了,我感觉压力很大。



(xiànzài de shēnɡhuó jiézòu tàikuài le, wǒ ɡǎnjué yālì hěndà.)

B: Everyone is so busy in working, they don't have time to consider others.



人们都在忙工作,没时间顾及他人。



(rénmén dōuzài mánɡ ɡōnɡzuò, méishíjiān ɡùjí tārén.)

A: So how do you go about relaxing usually?



你平时都是如何放松自己的?



(nǐ pínɡshí dōushì rúhé fànɡsōnɡ zìjǐde?)

B: I like to go out with friends or to watch a movie. Going out and walking around helps me relax.



我喜欢和朋友聚会或者看电影,出去走走会让我放松。



(wǒ xǐhuān hé pénɡyǒu jùhuì huòzhě kàndiànyǐnɡ, chūqù zǒuzǒu huì rànɡ wǒ fànɡsōnɡ.)

A: I prefer to entertain myself. For instance, playing video games or listening to music.



我还是喜欢自娱自乐,例如在家玩游戏或者听音乐。



(wǒ háishì xǐhuān zìyúzìlè, lìrú zàijiā wányóuxì huòzhě tīnɡyīnyuè)

