Learning Chinese

Chat attack

as easy as pie



举手之劳



(jǔshǒuzhīláo)

A: Why do you look so worried? Did something happen?



你怎么愁眉苦脸的,有什么事吗?



(nǐ zěnme chóuméikǔliǎn de, yǒu shénmeshì ma?)

B: I'm going to travel with my family during the Spring Festival holiday, but that leaves no one to take care of our dogs at home.



我春节假期期间要和家人出去旅游,家里的狗狗们没人照顾。



(wǒchūnjiéjiǎqīqījiānyàohéjiārénchūqùlǚyóu,jiālǐdeɡǒuɡǒuménméirénzhàoɡù)

A: Leave it to me! My home isn't far from yours, I can help you take care of the dogs.



交给我吧!我家离你家不远,我可以去帮你照顾你的狗。



(jiāoɡěiwǒ bā! wǒjiā lí nǐjiā bùyuǎn, wǒ kěyǐ qù bānɡnǐ zhàoɡù nǐde ɡǒu.)

B: That's great. Then I can accompany my family without worry, thank you so much.



太好了!我可以放心陪家人了, 太感谢你了。



(tàihǎole! wǒ kěyǐ fànɡxīn péi jiārén le, tài ɡǎnxiè nǐ le.)

A: No need to be so polite. It will be as easy as pie.



不用客气,这都是举手之劳。



(bùyònɡ kèqì, zhè dōushì jǔshǒuzhīláo.)

Illustration: Xia Qing/GT