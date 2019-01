Learning Chinese

Chat attacksouvenir纪念品(jìniànpǐn)A: I'm back from vacation! I've brought souvenirs for everyone.我度假回来了!我给大家带了纪念品。(wǒ dùjiǎ huílái le! wǒ ɡěi dàjiā dàile jìniànpǐn.)B: Thanks! What a beautiful key chain! It must have been expensive, right?谢谢!好漂亮的钥匙链,一定很贵吧?(xièxiè! hǎo piāoliànɡ de yàoshiliàn, yīdìnɡ hěnɡuì bā?)A: Nope, not expensive at all. And it was easy to carry, so I bought a bunch.没有,这个一点都不贵,而且方便携带,所以我买了几个。(méiyǒu zhèɡè yīdiǎn dōu bùɡuì, érqiě fānɡbiàn xiédài, suǒyǐ wǒ mǎile jǐɡè.)B: Size is definitely an issue. When I go traveling I prefer mailing postcards to my friends.尺寸确实是个问题,我出去旅游喜欢在当地给我的朋友们寄明信片。(chǐcùn quèshí shìɡè wèntí, wǒ chūqù lǚyóu xǐhuān zài dānɡdì ɡěi wǒde pénɡyǒu mén jì mínɡxìnpiàn.)A: That's also a good souvenir. Remember to mail me one next time.那也是不错的纪念品,下次要记得寄给我哦!(nà yěshì bùcuò de jìniànpǐn, xiàcì yào jìdé jìɡěi wǒ ò.)

Illustration: Xia Qing/GT