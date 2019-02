Learning Chinese

Chat attackallergy过敏(ɡuòmǐn)A: Are you free this weekend? I want to head over to your place to see your cat, what do you think?你这周末有空吗?我想去你家看看你养的猫可以吗?(nǐ zhè zhōumò yǒukònɡma? wǒ xiǎnɡ qù nǐjiā kànkàn nǐ yǎnɡ de māo kěyǐ ma?)B: of course I have time, but I've already sent the cat to live at my parents' place.我当然有时间,但是我的猫已经被我送到我爸妈家里了。(wǒ dānɡrán yǒu shíjiān, dànshì wǒ de māo yǐjīnɡ bèiwǒ sònɡdào wǒ bàmā jiālǐ le.)A: Why? Didn't you have time to take care of it?为什么啊?你没有时间照顾它吗?(wéishímeā?nǐméiyǒushíjiānzhàoɡùtāma?B: I had the cat for a few months but I was constantly sneezing every day, turns out I'm allergic to cat fur. There was nothing to be done except sending it away.我养了几个月猫才发现我对猫毛过敏,每天不停地打喷嚏。没办法,我只能把它送到别处了。(wǒ yǎnɡ le jǐɡè yuè māo cái fāxiàn wǒ duì māomáo ɡuòmǐn, měitiān bùtínɡ de dǎ pēntì. méibànfǎ, wǒ zhǐnénɡ bǎ tā sònɡdào biéchǔwù le.)

Illustration: Xia Qing/GT