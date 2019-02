Learning Chinese

Isn't it Romantic难道不浪漫(nándào bú lànɡmàn)1. It's just a movie. You see, Natalie, life's not a fairy tale. Girls like us don't get that.那只是电影。娜塔莉,你要知道,生活不是童话故事。像我们这样的女孩子是不会得到它的。(nà zhǐshì diànyǐnɡ. nàtǎ lì, nǐyào zhīdào, shēnɡhuó búshì tónɡhuà ɡùshì. xiànɡ wǒmēn zhèyànɡ de nǚ háizi shì búhuì dédào tāde.)2. I think people would have an easier time seeing you if you were a little more open.我认为如果你再开放一点,人们和你相处起来会更简单。(wǒ rènwéi rúɡuǒ nǐzài kāifànɡ yìdiǎn, rénmēn hénǐ xiānɡchǔ qǐlái huìɡènɡ jiǎndān.)3. So, your emergency is that your apartment's too big and you have every shoe you could ever want.所以, 你的紧急情况就是公寓太大,你想拥有的鞋子应有尽有。(suǒyǐ, nǐde jǐnjí qínɡkuànɡ jiùshì ɡōnɡyù tàidà, nǐxiǎnɡ yōnɡyǒu de xiézi yīnɡyǒu jìnyǒu.)4. Well, look in the mirror, doll. We're not Julia Roberts.小妞,看看镜子吧。我们不是朱莉娅·罗伯茨。(xiǎoniū, kànkàn jìnɡzǐ ba. wǒmēn búshì zhūlìyà luóbócí.)

llustration: Xia Qing/GT