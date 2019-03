Chat attackrefresh oneself提神(tíshén)A: It's really easy for me to get sleepy in the afternoons, especially after lunch.每天下午我都特别容易犯困,尤其是吃过午饭之后。(měitiān xiàwǔ wǒ dōu tèbié rónɡyì fànkùn, yóuqí shì chīɡuò wǔfàn zhīhòu.)B: Me too. That's why every day afternoon I always buy a cup of coffee to refresh myself.我也是,所以我每天下午都会买一杯咖啡提神,现在感觉有点太依赖咖啡了。(wǒyěshì, suǒyǐ wǒ měitiān xiàwǔ dōuhuì mǎi yībēi kāfēi tíshén, xiànzài ɡǎnjué yǒudiǎn tài yīlài kāfēi le.)A: I used to drink coffee all the time, but after a medical checkup found that I have heart problems, I quit.我之前经常喝咖啡,但是之后体检检查出来我心脏有问题就戒掉了。(wǒ zhīqián jīnɡchánɡ hē kāfēi, dànshì zhīhòu tǐjiǎn jiǎnchá chūlái wǒ xīnzānɡ yǒu wèntí jiù jièdiào le.)B: It's true coffee is bad for your health. I'm going to quit coffee. If we absolutely must have something, we could try tea.咖啡确实对身体不好,我现在也要戒掉咖啡了,如果非要喝点什么的话我们可以试试喝茶。(kāfēi quèshí duì shēntǐ bùhǎo, wǒ xiànzài yěyào jièdiào kāfēi le, rúɡuǒ fēiyào hē diǎn shénme de huà wǒmen kěyǐ shìshì hē chá.)

Illustration: Xia Qing/GT