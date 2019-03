Learning Chinese

Chat attackmorning rush hour早高峰(zǎoɡāofēnɡ)A: Beijing's morning rush hour is really scary. When I took a cab to work yesterday, I was stuck in traffic the entire way.北京的早高峰实在太可怕了。昨天我打车去单位,一路上堵得不行。(běijīnɡ de zǎoɡāofēnɡ shízài tài kěpà le. zuótiān wǒ dǎchē qù dānwèi, yīlùshànɡ dǔ dé bùxínɡ.)B: Oh definitely. When I take the subway to work it's also especially crowded.可不是嘛,我坐地铁上班的时候也特别拥挤。(kěbùshìma, wǒ zuò dìtiě shànɡbān de shíhòu yě tèbié yōnɡjǐ.)A: What line do you take?你坐几号线啊?(nǐ zuò jǐhào xiàn a?)B: Line 10. During morning rush hour, I usually have to wait for several trains since I can't squeeze on board.我坐十号线。在早高峰那段时间,经常等好多班地铁都挤上不去。(wǒ zuò shíhào xiàn. zài zǎoɡāofēnɡ nàduàn shíjiān, jīnɡchánɡ děnɡ hǎoduō bān dìtiě dōu jǐbùshànɡqù.)A: Looks like the only solution is to head out earlier.那看来只能更早一些出门了。(nà kànlái zhīnénɡ ɡènɡzǎo yīxiē chūmén le.)

Illustration: Xia Qing/GT