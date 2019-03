Learning Chinese

Green Book绿皮书(lǜpí shū)1. You know, when you first hired me, my wife went out and bought one of your records. The one about orphans?你知道吗?你一开始雇我的时候,我老婆去买了一张你的专辑。那张专辑是关于孤儿的吧?(nǐ zhīdào ma? nǐ yì kāishǐ ɡùwǒ de shíhòu, wǒ lǎopo qù mǎile yìzhānɡ nǐde zhuānjí. nàzhānɡ zhuānjí shì ɡuānyú ɡūér de ba?)2. My time and experience with you are meaningless to me. Falling in love with you was the easiest thing I've ever done.和你在一起的时间和经历对我来说毫无意义。恋上你是我做过的最简单的事情。(hénǐ zài yìqǐ de shíjiān hé jīnɡlì duìwǒ láishuō háowú yìyì. liànshànɡ nǐ shì wǒ zuòɡuò de zuì jiǎndān de shìqínɡ.)3. But your music, what you do, only you can do that.但你的音乐,你做的,只有你能做。(dàn nǐde yīnyuè, nǐ zuòde, zhǐyǒu nǐnénɡ zuò.)4. I suffer that slight alone, because I'm not accepted by my own people.我独自承受这些轻视,因为我也不被自己人接受。(wǒ dúzì chénɡshòu zhèxiē qīnɡshì, yīnwéi wǒyě búbèi zìjǐ rén jiēshòu.)

