Learning Chinese

Chat attacklight meal轻食(qīnɡshí)A: Do you want to go with me to the cafeteria during lunch?你中午要和我一起去食堂吃饭吗?(nǐ zhōnɡwǔ yào hé wǒ yīqǐ qù shítánɡ chīfàn ma?)B: Nah, you go ahead. I've ordered delivery for lunch.不了,你自己去吧。我今天中午点了外卖。(bùle, nǐ zìjǐ qù ba. wǒ jīntiān zhōnɡwǔ diǎn le wàimài.)A: Why are you always getting food delivered? It's not healthy.你怎么总吃外卖呀?多不健康。(nǐ zěnme zǒnɡ chī wàimài ya? duō bú jiànkānɡ.)B: I always order light meals. That kind of health food, salad, sandwiches and whatnot? It's a lot less oily than cafeteria food.我点的都是轻食,那种健身餐,什么沙拉,三明治之类的,可比食堂的饭菜油少多了。(wǒ diǎn de dōushì qīnɡshí, nàzhǒnɡ jiànshēncān, shénme shālā, sānmínɡzhì zhīlèi de, kě bǐ shítánɡ de fàncài yóu shǎoduō le.)A: That's great. I should learn from you.那还挺好的。看来我得向你学习了。(nàhái tǐnɡhǎo de. kànlái wǒ děi xiànɡnǐ xuéxí le.)

Illustration: Xia Qing/GT