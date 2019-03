Learning Chinese

Chat attackmouthwash漱口水(shùkǒushuǐ)A: What is this you're drinking? The color is really pretty.你这个是什么好喝的?颜色还很好看。(nǐ zhèɡè shì shénme hǎohē de?)B: It's not a drink. It's mouthwash.不是喝的。是漱口水。(búshìhēde. shì shùkǒushuǐ.)A: I recall that you usually brush your teeth at the office after you have lunch every day, but I don't remember you ever using mouthwash.我记得你平时吃完午饭都是在公司刷牙的。还没怎么见你用过漱口水。(wǒ jìdé nǐ pínɡshí chī wán wǔfàn dōushì zài ɡōnɡsī shuāyá de. hái méi zěnme jiàn nǐ yònɡɡuò shùkǒushuǐ.)B: Yup. But today I have to meet and have dinner with clients. Bringing mouthwash is easier than bringing a toothbrush and toothpaste.对。但今天要出去见客户,一起吃晚饭。带着漱口水比带着牙刷牙膏方便。(duì. dàn jīntiān yào chūqù jiàn kèhù, yīqǐ chī wǎnfàn. dàizhe shùkǒushuǐ bǐ dàizhe yáshuā yáɡāo fānɡbiàn.)A: Makes sense. I should also buy some travel-size mouthwash.也是。我也该买一些旅行装的漱口水。(yěshì. wǒ yě ɡāi mǎi yīxiē lǚxínɡzhuānɡ de shùkǒushuǐ.)

Illustration: Xia Qing/GT