Learning Chinese

Chat attackbed and breakfast民宿(mínsù)A: What are you going to do during the Qingming Festival?你清明节放假做什么?(nǐ qīnɡmínɡjié fànɡjià zuò shénme?)B: I plan on traveling.我打算出去玩儿。(wǒ dǎsuàn chūqù wáner.)A: Where?去哪儿呀?(qù nǎer ya?)B: I want to go to Hong Kong.我想去香港。(wǒ xiǎnɡqù xiānɡɡǎnɡ.)A: Did you get your Hong Kong/Macao travel permit?你的港澳通行证办好了吗?(nǐ de ɡǎnɡ'ào tōnɡxínɡzhènɡ bàn hǎo le ma?)B: That's already done. But I think the hotels are a bit expensive.已经办好了。不过现在觉得酒店有点贵。(yǐjīnɡ bànhǎo le. búɡuò xiànzài juédé jiǔdiàn yǒudiǎn ɡuì.)A: You can take a look at a bed and breakfast.你可以看一下民宿。(nǐ kěyǐ kàn yīxià mínsù.)

Illustration: Xia Qing/GT