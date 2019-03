Learning Chinese

Chat attackcleaner保洁员(bǎojiéyuán)A: I want to invite you over, but my house is just too much of a mess.我特别想请你去我家坐坐,但是家里实在太乱了。(wǒ tèbié xiǎnɡ qǐnɡ nǐ qù wǒjiā zuòzuo, dànshì jiālǐ shízài tài luàn le.)B: No problem. We can do it another time. Actually I don't have much time to clean my house either, it's a mess too.没事。以后再说。其实我也没时间整理房间,家里也很乱。(méishì. yǐhòu zàishuō. qíshí wǒ yě méishíjiān zhěnɡlǐ fánɡjiān, jiālǐ yě hěnluàn.)A: My house isn't just messy, the exhaust hood, oven and microwave in the kitchen have to be completely cleaned. I just haven't had the chunk of time I need to do it all.我家不仅乱,厨房的油烟机、烤箱和微波炉都需要进行彻底地清洁了。但我一直没有大块的时间可以做这件事。(wǒjiā bùjǐn luàn, chúfánɡ de yóuyānjī, kǎoxiānɡ hé wēibōlú dōu xūyào jìnxínɡ chèdǐ de qīnɡjié le. dàn wǒ yīzhí méiyǒu dàkuài de shíjiān kěyǐ zuò zhèjiàn shì.)B: You can consider hiring a cleaner to do it. They are more professional.你可以考虑请保洁员去做打扫。他们更专业。(nǐ kěyǐ kǎolǜ qǐnɡ bǎojiéyuán qù zuò dǎsǎo. tāmén ɡènɡ zhuānyè.)

Illustration: Xia Qing/GT