Celebration held to mark Olympic Day in Kathmandu

Source:Xinhua Published: 2019/6/24 9:20:38

Children wave flags during the celebration to mark Olympic Day in Kathmandu, Nepal, June 23, 2019. (Xinhua/Sunil Sharma)


 

Nepalese athletes demonstrate skills during the celebration to mark Olympic Day in Kathmandu, Nepal, June 23, 2019. (Xinhua/Sunil Sharma)


 

Performers are seen during the celebration to mark Olympic Day in Kathmandu, Nepal, June 23, 2019. (Xinhua/Sunil Sharma)


 

Nepalese athletes demonstrate skills during the celebration to mark Olympic Day in Kathmandu, Nepal, June 23, 2019. (Xinhua/Sunil Sharma)


 

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