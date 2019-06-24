Celebration held to mark Olympic Day in Kathmandu

Children wave flags during the celebration to mark Olympic Day in Kathmandu, Nepal, June 23, 2019. (Xinhua/Sunil Sharma)
Nepalese athletes demonstrate skills during the celebration to mark Olympic Day in Kathmandu, Nepal, June 23, 2019. (Xinhua/Sunil Sharma)
Performers are seen during the celebration to mark Olympic Day in Kathmandu, Nepal, June 23, 2019. (Xinhua/Sunil Sharma)
Nepalese athletes demonstrate skills during the celebration to mark Olympic Day in Kathmandu, Nepal, June 23, 2019. (Xinhua/Sunil Sharma)