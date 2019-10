LearningChinese

long-distance trip长途旅行(chánɡtú lǚxínɡ)A: This vacation was great! I finally went to the place I've always wanted to go: Europe.我终于去了我一直想去的欧洲,这个假期太棒了!(wǒ zhōnɡyú qùle wǒ yīzhí xiǎnɡqùde ōuzhōu, zhèɡè jiǎqī tàibànɡle.)B: Did you take a plane? That's a long-distance trip.你坐飞机去的吗? 这可是趟长途旅行啊。(nǐ zuò fēijī qùdema? zhè kěshì tànɡ chánɡtú lǚxínɡ a.)A: Yup. The only thing that made me uncomfortable the whole trip was that I was on the plane too long. What do you usually do during flights?是的, 旅途中唯一让我难受的就是在飞机上的时间太长了, 你一般在飞机上都干嘛啊?(shìde, lǚtúzhōnɡ wéiyī rànɡwǒ nánshòu de jiùshì zài fēijīshànɡ de shíjiān tàichánɡle, nǐ yībān zài fēijīshànɡ dōu ɡànmaa?)B: I usually wear a sleep mask and earplugs, then go to sleep.我一般都戴上眼罩和静音耳塞睡觉。(wǒ yībān dōu dàishànɡ yǎnzhào hé jìnɡyīněrsāi shuìjiào.)A: No wonder I felt it was so tiring. I watched movies the whole time.怪不得我感觉特别累, 我一直在飞机上看电影。(ɡuàibùdé wǒ ɡǎnjué tèbiélèi, wǒ yīzhí zài fēijīshànɡ kàndiànyǐnɡ.)

Illustration: Xia Qing/GT