A man paints an ancient ginkgo tree at Dajue Temple in Beijing, capital of China, Nov. 11, 2019. (Xinhua/Yin Dongxun)

A tourist wearing Hanfu, or Han-style costumes, stands beside an ancient ginkgo tree at Dajue Temple in Beijing, capital of China, Nov. 11, 2019. (Xinhua/Yin Dongxun)

Photo taken on Nov. 11, 2019 shows a view of ginkgo trees against the blue sky at Dajue Temple in Beijing, capital of China. (Xinhua/Yin Dongxun)