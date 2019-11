Learning Chinese

Chat attackoxygen bar氧吧(yǎnɡ bā)A: Are you willing to spend 50 yuan to go to the oxygen bar to suck on 15 minutes of fresh oxygen?你愿意花50块钱,到氧吧去吸上15分钟清新氧气吗?(nǐ yuànyì huā wǔshíkuàiqián, dào yǎnɡbā qù xīshànɡ shíwǔfēnzhōnɡ qīnɡxīn yǎnɡqì ma?)B: Are you serious? Who has that kind of money? I'd be better off taking a stroll around the park.你说的当真吗?有那个闲钱,我还不如去公园转转。(nǐ shuōde dānɡzhēn ma? yǒu nàɡè xiánqián, wǒháibùrú qù ɡōnɡyuán zhuànzhuàn.)A: It's real. Because air pollution has become so severe, a new oxygen bar opened in India's capital of New Delhi. They provide many flavors of fresh oxygen, 500 rupees for 15 minutes.是真的。因为空气污染太严重,印度首都新德里开了家氧吧,提供各种口味的新鲜氧气,每15分钟500卢比。(shì zhēnde. yīnwéi kōnɡqì wūrǎn tàiyánzhònɡ, yìndù shǒudōu xīndélǐ kāile jiā yǎnɡbā, tíɡònɡ ɡèzhǒnɡ kǒuwèide xīnxiān yǎnɡqì, měi shíwǔfēnzhōnɡ wǔbǎilúbǐ.)B: So fresh air has become a luxury item! This world is really twisted.新鲜空气也成了奢侈品!这个世界真扭曲啊。(xīnxiān kōnɡqì yě chénɡle shēchǐpǐn! zhèɡè shìjiè zhēn niǔqǔa.)

Illustration: Xia Qing/GT