Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT

Movie linesDolittle多力特的奇幻冒险(duōlìtè de qíhuàn màoxiǎn)1. We've no choice but to embark on this perilous journey.除了开启这场危险刺激的旅程,我们别无选择。(chúle kāiqǐ zhèchǎnɡ wēixiǎn cìjī de lǚchénɡ,wǒmén biéwú xuǎnzé.)2. I'm too beautiful to die.我太美了,我不能死。(wǒ tàiměi le,wǒ bùnénɡ sǐ.)3. I'm not a prisoner of fear.我不是一个胆小畏惧的人。(wǒ bùshì yīɡè dǎnxiǎo wèijù de rén.)4. Somehow, we just belong together.不知怎么,我们注定该在一起。(bùzhī zěnme,wǒmén zhùdìnɡ ɡāi zài yīqǐ. )5. I don't own anybody.我并不拥有任何人。(wǒ bìnɡbù yōnɡyǒu rènhé rén.)6. It's okay to be scared.感到害怕没什么不对的。(ɡǎndào hàipà méi shénme bùduì de.)7. Everyone pack your bags.请大家收拾好行李。(qǐnɡ dàjiā shōushí hǎo xínɡlǐ.)8. You can talk to animals!你可以和动物讲话!(nǐ kěyǐ hé dònɡwù jiǎnɡhuà !)