Movie lines 

Onward1/2的魔法(èrfēnzhīyī de mófǎ)1. What was dad like?爸爸是什么样的?(bàba shì shíme yànɡ de?)2. I wish I'd met him.我希望我见过他。(wǒ xīwànɡ wǒ jiànɡuò tā.)3. His beard was scratchy. He had a goofy laugh.他的胡子有点扎人。他的笑声很傻。(t` de h%zi y6udi2n zh`r9n. t`de xi3osh8ng h0nsh2.)4. He wanted to meet you more than anything.他也非常想见你。(tā de húzǐ yǒudiǎn zhārén. tā de xiàoshēnɡ hěnshǎ.)5. Long ago, the world was full of wonder. It was adventurous. There was magic.很久以前,世界充满了奇迹,充满了冒险,还有魔法。(hěnjiǔ yǐqián, shìjiè chōnɡmǎn leqíjì, chōnɡmǎn le màoxiǎn, háiyǒu mófǎ.)6. But it wasn't easy to master. So the world found a simpler way to get by.但是这一切不是很好控制。所以世界选择了一种简单的方式。(dànshì zhèyīqiē bùshì hěnhǎo kònɡzhì. suǒyǐ shìjiè xuǎnzé le yīzhǒnɡ jiǎndān de fānɡshì.)

Illustration: Xia Qing/GT