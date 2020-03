Learning Chinese

Sonic the Hedgehog刺猬索尼克(cìwèi suǒníkè)1. I wasn't spying. We were all just hanging out except I wasn't invited and no one knew I was there.我没有偷看。我没有被邀请而且没人知道我在那里,我们只是在那里闲逛而已。(wǒméiyǒu tōukàn. wǒ méiyǒu bèi yāoqǐnɡ érqiě méirén zhīdào wǒzàinàlǐ, wǒmén zhīshì zàinàlǐ xiánɡuànɡéryǐ.)2. Five upcoming video game movies that could be great.五部即将上映的电子游戏电影可能很棒。(wǔbù jíjiānɡ shànɡyìnɡde diànzǐyóuxì diànyǐnɡ kěnénɡ hěnbànɡ.)3. You just picked a fight with a poorly disguised hedgehog who's seen way too many action movies.你刚刚和一只伪装得很差的刺猬进行了一场打斗,而这只刺猬看过很多动作类电影。(nǐɡānɡɡānɡ hé yīzhīwěizhuānɡdé hěnchàde cìwèi jìnxínɡle yīchǎnɡ dǎdòu, ér zhèzhī cìwèikànɡuò hěnduō dònɡzuòlèi diànyǐnɡ.)4. Of course, I want a latte. I love the way you make them.当然,我想要一杯拿铁。我喜欢你做拿铁的方式。(dānɡrán, wǒxiǎnɡyào yībēi nátiě. wǒxǐhuān nǐzuò nátiěde fānɡshì.)

Illustration: Xia Qing/GT