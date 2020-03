Learning Chinese

provide aid支援(zhīyuán)A: Recently, China has been sending a lot of medical teams to other countries to fight the pandemic. The news said that recently a medical team from Shandong Province went to England to provide aid.最近中国派出了很多支医疗队奔赴各个国家进行抗疫,我看新闻说最近山东省的医疗队去英国进行了支援。(zuìjìn zhōnɡɡuó paichūle hěnduō zhī yīliáoduì bēnfù ɡèɡèɡuójiā jìnxínɡ kànɡyì, wǒkàn xīnwénshuō zuìjìn shāndōnɡshěnɡ de yīliáoduì qùyīnɡɡuó jìnxínɡle zhīyuán.)B: Yup. I saw that news. We have reached out a helping hand to many countries including Italy, Serbia, Iran, Iraq and Cambodia. I am really proud to be Chinese.是啊。我也看到新闻了,我们已经向很多国家包括意大利、塞尔维亚、伊朗、伊拉克、柬埔寨等伸出援助之手了,真心为自己是中国人而感到骄傲。(shìa. wǒyě kàndào xīnwénle, wǒmén yǐjīnɡ xiànɡ hěnduō ɡuójiā bāokuò yìdàlì, sāiěrwéiyà, yīlǎnɡ, yīlāk, jiǎnpǔzhai děnɡ shēnchūyuánzhùzhīshǒule, zhēnxīn wéizìjǐ shì zhōnɡɡuórén érɡǎn dàojiāoào.)A: This incident has made me feel that love has no borders. The human race should help each other and live in harmony.这件事让我深刻地感受到了爱是无国界的,我们人类应该互帮互助,和谐相处。(zhèjiànshì rànɡwǒ shēnkè dì ɡǎnshòudàole àishì wúɡuójiède, wǒmén rénlèi yīnɡɡāi hùbānɡhùzhù, héxié xiānɡchǔ.)

Illustration: Xia Qing/GT