Learning Chinese

Movie linesCapone卡彭(kǎpénɡ)1. I can see it on your face and I can see it in your eyes that you are an angel.我从你的脸和眼神就能看出来你是个天使。(wǒcónɡ nǐde liǎnhéyǎnshén jiùnénɡ kànchūlái nǐshìɡè tiānshǐ.)2. I can see that you got broken wings.我能看得出你折断了翅膀。(wǒnénɡ kàndéchū nǐzhéduànle chìbǎnɡ.)3. I would very much like to fox those broken wings for ya, if I could.如果可以的话,我真希望能帮你治愈翅膀。(rúɡuǒ kěyǐ dehuà, wǒzhēn xīwànɡ nénɡbānɡnǐ zhìyù chìbǎnɡ.)4. Police dispatch, what is your emergency?警察局调查中心,你现在遇到了什么紧急情况了呢?请讲。(jǐnɡchájú diàochá zhōnɡxīn,nǐxiànzài yùdàole shénme jǐnjí qínɡkuànɡ lene? qǐnɡjiǎnɡ.)5. I think I may have been kidnapped.我可能被绑架了。(wǒkěnénɡ bèibǎnɡjiàle.)6. There's a few changes that we need to make. No cigars.我们需要做一些改变。那就是不许抽雪茄。(wǒmén xūyào zuòyīxiē ɡǎibiàn. nàjiùshì bùxǔ chōuxuějiā.)

