Learning Chinese

Audio advertising语音广告(yǔyīn guǎnɡɡào)A: I was listening to QQ Music a few days ago, when I suddenly heard a loud sound. Turns out it was an audio advertisement, I was so angry. These enterprises really are crazy about earning money.我几天前听着QQ音乐,突然听到一声巨响,结果竟然是个语音广告,当时气死我了。这些商家真的是想赚钱想疯了。(wǒ jǐtiānqián tīnɡzhe kjukju yīnyuè, tūrán tīnɡdào yīshēnɡ jùxiǎnɡ, jiéɡuǒ jìnɡrán shìɡè yǔyīn ɡuǎnɡɡào, dānɡshí qìsǐwǒle. zhèxiē shānɡjiā zhēnde shì xiǎnɡzuànqián xiǎnɡfēnɡle.)B: Do they still have those?还有这种事?(háiyǒu zhè zhǒnɡshì?)A: Yeah. I later saw a response from QQ Music that said that this was a test for non-members to promote new songs from some singers.是啊,我看后来QQ音乐回应了,说是在非会员用户中做的小测试,为一些歌手的新歌做宣发。(shìa, wǒkàn hòulái kjukju yīnyuè huíyīnɡle, shuōshìzài fēihuìyuán yònɡhùzhōnɡ zuòde xiǎocèshì, wéi yīxiē ɡēshǒude xīnɡē zuòxuānfā.)B: Haha, this explanation doesn't sound like an apology. I estimate that going forward there users will keep dropping off.呵呵,这解释感觉不像是个道歉啊。这样下去,估计他们的用户会越来越少的。(hehe, zhèjiěshì ɡǎnjué bùxiànɡ shìɡè dàoqiàna. zhèyànɡ xiàqù, ɡūjì tāménde yònɡhù huì yuèláiyuèshǎode.)

Illustration: Xia Qing/GT