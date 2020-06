Learning Chinese

Chat attackhematopoietic stem cells造血干细胞(zàoxuè ɡànxìbāo)A: Father's Day is almost here. I'm getting ready to send a gift to my father.父亲节就快到了,我在准备送给父亲的礼物。(fùqīnjié jiùkuài dàole, wǒzài zhǔnbèi sònɡɡěi fùqīn delǐwù.)B: No gift is more precious than life. I saw a report about a 9-year-old son in Zhejiang Province who donated his hematopoietic stem cells to his father.最珍贵的礼物莫过于生命了吧。我看到有新闻报道浙江省9岁儿子为父亲捐献造血干细胞。(zuìzhēnɡuìde lǐwù mòɡuòyú shēnɡmìnɡ leba. wǒkàndào yǒuxīnwén bàodào zhèjiānɡshěnɡ jiǔsuìérzǐ wèifùqīn juānxiàn zàoxuè ɡànxìbāo.)A: So moving! Hematopoietic stem cells are like the seeds of life. They can give hope to people suffering from acute myelocytic leukemia.这么感人啊!造血干细胞就好比是生命的种子,能为身患急性髓系白血病的患者带来希望。(zhèmeɡǎnrén a! zàoxuè ɡànxìbāojiùhǎobǐshì shēnɡmìnɡde zhǒnɡzǐ, nénɡwèi shēnhuàn jíxìnɡ suǐxì báixuèbìnɡde huànzhě dàilái xīwànɡ.)B: A doctor explained that the younger a hematopoietic stem cell donor is the better.The patient recovers more quickly.医生介绍说造血干细胞捐献者年纪越小越合适。患者也恢复得快。(yīshēnɡ jièshàoshuō zàoxuè ɡànxìbāo juānxiànzhě niánjì yuèxiǎo yuèhéshì. huànzhě yěhuīfùdé kuài.)

Illustration: Liu Xidan/GT