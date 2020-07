Learning Chinese

(hànmìěrdùn )1. Ladies and gentlemen, this is your king, George III. Welcome to "Hamilton." At this time, please silence all cell phones and other electronic devices. All photography and video recording is strictly prohibited. Thank you, and enjoy *my* show.女士们,先生们,这位就是你们的国王乔治三世。欢迎前来观看《汉密尔顿》。现在,请大家把所有手机和其它电子设备调成静音。严禁所有摄影和录像。谢谢, 祝欣赏我的作品时得到享受。(nǚshìmen, xiānshēnɡmen, zhèwèi jiùshì nǐménde ɡuówánɡ qiáozhìsānshì. huānyínɡ qiánlái ɡuānkàn hànmìěrdùn. xiànzài, qǐnɡdàjiā bǎsuǒyǒu shǒujī héqítā diànzǐ shèbèi tiáochénɡ jìnɡyīn. yánjìn suǒyǒu shèyǐnɡ hélùxiànɡ. xièxiè, zhùxīnshǎnɡ wǒde zuòpǐnshí dédào xiǎnɡshòu.)2. Congrats to you, Lieutenant Colonel. I wish I had your command instead of manning George's journal.恭喜您,上校。我希望我能听令于您, 而不是管理乔治的日志。(ɡōnɡxǐnín, shànɡxiào. wǒxīwànɡ wǒnénɡ tīnɡlìnɡ yúnín, érbùshì ɡuǎnlǐ qiáozhìde rìzhì.)3. Now, be sensible. From what I hear, you've made yourself indispensible那么, 要明智点儿。据我所知,你已经使自己到了不可或缺的地步。(nàme, yàomínɡzhì diǎnér. jùwǒsuǒzhī, nǐyǐjīnɡ shǐzìjǐ dàole bùkěhuòquēde dìbù.)4. Well, well I heard you've got a special someone on the side, Burr.好吧, 好吧, 我听说您身边有一个特别的人, 叫做伯尔。(hǎoba, hǎoba, wǒtīnɡshuō nínshēnbiān yǒuyīɡè tèbiéderén, jiàozuò bóěr.)5. What are you trying to hide, Burr?伯尔, 你想隐藏什么?(bóěr, nǐxiǎnɡ yǐncánɡ shénme?)6. I should go.我该走了。(wǒɡāizǒule.)

