Learning Chinese

Chat attack/ (āěrcíhǎimòzhènɡ)A: This news is heartwarming. In Neijiang, Sichuan Province, a daughter takes her father, who suffers from Alzheimer's disease, to play basketball every week.这条新闻好暖心, 四川内江, 女儿每周带患有阿尔茨海默症的爸爸玩篮球。(zhètiáo xīnwén hǎonuǎnxīn, sìchuān nèijiānɡ, nǚér měizhōu dàihuànyǒu āěrcíhǎimòzhènɡde bàbà wánlánqiú.)B: Sure. The report mentioned that her father is aged 89. Although he can't remember his daughter, he still remembers his favorite sport when he was young, basketball.可不是,报道里面提到89岁的父亲患有阿尔茨海默症,虽然记不得女儿,可还记得年轻时最爱的篮球。(kěbùshì, bàodào lǐmiàn tídào bāshíjiǔsuìde fùqīn huànyǒu āěrcíhǎimòzhènɡ, suīrán jìbùdé nǚér, kěháijìdé niánqīnɡ shízuìàide lánqiú.)A: The amazing part is that the daughter has persisted doing so for more than four years, making her father happy and having him get exercise.可贵之处在于这位女儿坚持了4年多,让父亲开心之余锻炼身体。(kěɡuì zhīchǔ zàiyú zhèwèi nǚér jiānchíle sìniánduō, rànɡfùqīn kāixīnzhīyú duànliàn shēntǐ.)B: Studies show that hormone produced by exercise can improve memory and prevent Alzheimer's disease.研究表明运动产生的激素可能会改善记忆并预防阿尔茨海默症。(y1nji$bi2om!ng y&nd7ng ch2nsh8ngde j~s&k0n9nghu# g2ish3n j#y# b#ngy&f1ng `0rc!h2im7zh-ng.)A: Parents are patient in raising their children and children are also obligated to take care of the elderly.父母耐心养育儿女成长, 儿女也有义务悉心照料老人。(fùmǔ naixīn yǎnɡyù érnǚ chénɡzhǎnɡ, érnǚ yěyǒu yìwù xīxīn zhàoliào lǎorén.)

Illustration: Liu Xidan/GT