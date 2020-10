Jacaranda blossoms are seen in Sydney, Australia, Oct. 22, 2020. (Xinhua/Bai Xuefei)

A man walks past jacaranda trees in Sydney, Australia, Oct. 22, 2020. (Xinhua/Bai Xuefei)

People enjoy themselves under jacaranda trees in Sydney, Australia, Oct. 22, 2020. (Xinhua/Bai Xuefei)