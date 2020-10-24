People harvest apples in Skardu, Pakistan

Source: Xinhua Published: 2020/10/24 19:31:42

People harvest apples in Skardu in Pakistan's northern Gilgit-Baltistan region on Oct. 18, 2020. Apple harvest season has begun in Gilgit-Baltistan region recently. (Xinhua/Ahmad Kamal)


 

People harvest apples in Skardu in Pakistan's northern Gilgit-Baltistan region on Oct. 18, 2020. Apple harvest season has begun in Gilgit-Baltistan region recently. (Xinhua/Ahmad Kamal)


 

People harvest apples in Skardu in Pakistan's northern Gilgit-Baltistan region on Oct. 18, 2020. Apple harvest season has begun in Gilgit-Baltistan region recently. (Xinhua/Ahmad Kamal)


 

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