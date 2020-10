Children practice Indonesian traditional dance in Ciputat district

An instructor wearing face shield guides children practice Indonesian traditional dance by following health protocol at Rumah Budaya Nusantara (RBN) Puspo Budoyo in Ciputat district, South Tangerang, Indonesia, Oct. 25, 2020. (Xinhua/Agung Kuncahya B.)

