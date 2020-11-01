Autumn view in Royal Lazienki Park, Poland

Source: Xinhua Published: 2020/11/1 10:37:52

A couple walk in a path covered with brightly colored leaves at the Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland on Oct. 31, 2020. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)


 

The New Orangery is seen at the Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland on Oct. 31, 2020. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)


 

People walk in a path covered with brightly colored leaves at the Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland on Oct. 31, 2020. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)


 

People feed ducks at the Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland on Oct. 31, 2020. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)


 

People walk in a path covered with brightly colored leaves at the Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland on Oct. 31, 2020. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)


 

A young girl plays with fallen leaves at the Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland on Oct. 31, 2020. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)


 

A man jogs at the Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland on Oct. 31, 2020. (Photo by Jaap Arriens/Xinhua)


 

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