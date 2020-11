Learning Chinese

/ (húdiémènɡ)1. He's a friend of yours?他是你的朋友?(tāshì nǐdepénɡyǒu?)2. His wife died last year, and he's in dire need of company.他的妻子去年去世了,他迫切需要陪伴。(tāde qīzi qùnián qùshìle, tāpòqiē xūyào péibàn.)3. Show me an eligible bachelor, and I will show you a room full of women acting like they've lost their minds.给我展示个合格的单身汉,我就给你呈现房间里面满是女性,她们的行为好像失去了理智。(ɡěiwǒ zhǎnshìɡè héɡéde dānshēnhàn, wǒjiùɡěinǐ chénɡxiàn fánɡjiānlǐmiàn mǎnshì nǚxìnɡ, tāménde xínɡwéi hǎoxiànɡ shīqùle lǐzhì.)4. If it's not rude, why her? It seems like you would make an excellent companion for any number of people.如果不算粗鲁,为什么选择她?看起来你似乎能够成为许多人的绝佳伴侣。(rúɡuǒ bùsuàn cūlǔ, wéishénme xuǎnzétā? kànqǐlái nǐsìhū nénɡɡòu chénɡwéi xǔduōrénde juéjiā bànlǚ.)5. Well, I've always wanted to travel, so there's that, and ninety pounds a year. I know that's doesn't seem very much to you, but it's a lot to me.好吧,我一直都想旅行,每年有90英镑的预算。我知道这对你来说似乎并不多,但是对我来说却是巨资。(hǎoba, wǒyìzhí dōuxiǎnɡ lǚxínɡ, měinián yǒujiǔshí yīnɡbànɡde yùsuàn. wǒzhīdào zhèduìnǐláishuō sìhū bìnɡbùduō, dànshì duìwǒláishuō quèshì jùzī.)6. I suppose you can set a price on loneliness. Some people seem perfectly happy alone, while others just need someone to pass the time with.我想你可以为寂寞定价。有些人似乎一个人完全幸福,而其他一些人就是需要某个人来度过时光。(wǒxiǎnɡ nǐkěyǐ wèijìmò dìnɡjià. yǒuxiērén sìhū yíɡèrén wánquán xìnɡfú, érqítā yìxiērén jiùshì xūyào mǒuɡèrén láidùɡuò shíɡuānɡ.)

Illustration: Liu Xidan/GT