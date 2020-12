Learning Chinese

crossover/ 跨界/ (kuà jiè)A: Did you know that crossover cooperation is a business method that can show brand attitude?你知道跨界合作是一种能展现品牌态度的做法吗?(nǐ zhīdào kuàjiè hézuò shì yīzhǒnɡ nénɡzhǎnxiàn pǐnpái tàidù de zuòfǎ ma?)B: Yes. I know a French sports brand once cooperated with a US pop artist and so was able to highlight the brand's attention and pursuit of art and aesthetics.是的,我知道法国一个运动品牌就曾和美国波普艺术家合作,从而去凸显品牌对艺术和美学的关注和追求。(shìde, wǒ zhīdào fǎɡuó yīɡè yùndònɡ pǐnpái jiù cénɡ hé měiɡuó bōpǔyìshù jiā hézuò, cónɡér qù tūxiǎn pǐnpái duì yìshù hé měixué de ɡuānzhù hé zhuīqiú.)A: I heard that McDonald's recently cooperated with China's Lunar Exploration Program to launch a new clothing line.我还听说最近麦当劳也和中国探月工程合作,发布了一个新的服装系列。(wǒ hái tīnɡshuō zuìjìn màidānɡláo yě hé zhōnɡɡuó tànyuèɡōnɡchénɡ hézuò, fābù le yīɡè xīnde fúzhuānɡ xìliè.)B: What. This is a bit unbelievable. What kind of special clothes do they have?什么,这也太不可思议了,有什么特色服装呢?(shíme, zhèyě tài bùkěsīyì le, yǒu shenme tèsè fúzhuānɡ ne?)A: Colorful down clothing, spaceship hats, planet bags and other individual clothing items. I really look forward to seeing those items. They must be really cool.有炫彩羽绒服,飞船帽,星球包等服装单品。我很期待。它们一定很酷。(yǒu xuàncǎi yǔrónɡfú, fēichuán mào, xīnɡqiú bāoděnɡ fúzhuānɡ dānpǐn.wǒhěn qīdài. tāmén yīdìnɡ hěnkù.)

Illustrations: Liu Xidan/GT