This photo taken on April 18, 2023 shows blooming tulips in Konya, Türkiye.(Photo: Xinhua)

A kid runs in a field of blooming tulips in Konya, Türkiye, April 18, 2023.(Photo: Xinhua)

A woman takes a selfie in a field of blooming tulips in Konya, Türkiye, April 18, 2023.(Photo: Xinhua)