People walk under blooming jacaranda trees in Islamabad, Pakistan, on May 2, 2023. (Xinhua/Ahmad Kamal)

A child is pictured under blooming jacaranda trees in Islamabad, Pakistan, on May 2, 2023. (Xinhua/Ahmad Kamal)

A boy walks under blooming jacaranda trees in Islamabad, Pakistan, on May 2, 2023. (Xinhua/Ahmad Kamal)

A motorbike rider drives past blooming jacaranda trees in Islamabad, Pakistan, on May 2, 2023. (Xinhua/Ahmad Kamal)