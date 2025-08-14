PHOTO / WORLD
In pics: Rio Innovation Week
By Xinhua Published: Aug 14, 2025 08:40 AM
Visitors talk behind a police drone showcased during Rio Innovation Week in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 13, 2025. (Photo by Claudia Martini/Xinhua)

Visitors talk behind a police drone showcased during Rio Innovation Week in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 13, 2025. (Photo by Claudia Martini/Xinhua)


 
A visitor tries on a VR headset during Rio Innovation Week in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 13, 2025. (Photo by Claudia Martini/Xinhua)

A visitor tries on a VR headset during Rio Innovation Week in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 13, 2025. (Photo by Claudia Martini/Xinhua)


 
A visitor interacts with a demonstrator during a robotic surgery demonstration during Rio Innovation Week in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 13, 2025. (Photo by Claudia Martini/Xinhua)

A visitor interacts with a demonstrator during a robotic surgery demonstration during Rio Innovation Week in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 13, 2025. (Photo by Claudia Martini/Xinhua)


 
A visitor takes photos in front of the sign of the Rio Innovation Week in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 13, 2025. (Photo by Claudia Martini/Xinhua)

A visitor takes photos in front of the sign of the Rio Innovation Week in Rio de Janeiro, Brazil, on Aug. 13, 2025. (Photo by Claudia Martini/Xinhua)


 