Celebration of annual National Women's Day held in Tunis, Tunisia
By Xinhua Published: Aug 14, 2025 10:23 AM
Tunisian women in traditional costumes are pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, on Aug. 13, 2025. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)

A Tunisian woman in traditional costumes is pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, on Aug. 13, 2025. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)

A Tunisian woman in traditional costumes is pictured during the celebration of the annual National Women's Day in Tunis, Tunisia, on Aug. 13, 2025. (Photo by Adel Ezzine/Xinhua)

