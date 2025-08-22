People participate in long boat race to celebrate Pacu Jalur Festival in Indonesia

People participate in a traditional long boat race or well known as Pacu Jalur during Pacu Jalur Festival at Kuantan Batang river in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, Indonesia, on Aug. 21, 2025. Pacu Jalur Festival is observed here from Aug. 20 to Aug. 24. Photo: Xinhua
