PHOTO / WORLD
People participate in long boat race to celebrate Pacu Jalur Festival in Indonesia
By Xinhua Published: Aug 22, 2025 03:01 PM
People participate in a traditional long boat race or well known as Pacu Jalur during Pacu Jalur Festival at Kuantan Batang river in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, Indonesia, on Aug. 21, 2025. Pacu Jalur Festival is observed here from Aug. 20 to Aug. 24. Photo: Xinhua

People participate in a traditional long boat race or well known as Pacu Jalur during Pacu Jalur Festival at Kuantan Batang river in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, Indonesia, on Aug. 21, 2025. Pacu Jalur Festival is observed here from Aug. 20 to Aug. 24. Photo: Xinhua


 
People participate in a traditional long boat race or well known as Pacu Jalur during Pacu Jalur Festival at Kuantan Batang river in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, Indonesia, on Aug. 21, 2025. Pacu Jalur Festival is observed here from Aug. 20 to Aug. 24. Photo: Xinhua

People participate in a traditional long boat race or well known as Pacu Jalur during Pacu Jalur Festival at Kuantan Batang river in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, Indonesia, on Aug. 21, 2025. Pacu Jalur Festival is observed here from Aug. 20 to Aug. 24. Photo: Xinhua


 
Audiences watch a traditional long boat race or well known as Pacu Jalur during Pacu Jalur Festival at Kuantan Batang river in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, Indonesia, on Aug. 21, 2025. Pacu Jalur Festival is observed here from Aug. 20 to Aug. 24. Photo: Xinhua

Audiences watch a traditional long boat race or well known as Pacu Jalur during Pacu Jalur Festival at Kuantan Batang river in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, Indonesia, on Aug. 21, 2025. Pacu Jalur Festival is observed here from Aug. 20 to Aug. 24. Photo: Xinhua


 