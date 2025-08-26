PHOTO / CHINA
Exhibition marking 80th anniversary of victory against Japanese aggression, fascism launched in Beijing
By Xinhua Published: Aug 26, 2025 01:14 PM
Visitors view paintings at the National Art Museum of China in Beijing, capital of China, Aug. 25, 2025.(Xinhua/Lu Peng)

Visitors view artworks at the National Art Museum of China in Beijing, capital of China, Aug. 25, 2025.(Xinhua/Lu Peng)

A visitor views a painting at the National Art Museum of China in Beijing, capital of China, Aug. 25, 2025.(Xinhua/Lu Peng)

A visitor passes by a painting created by Xu Beihong, a famous Chinese painter, at the National Art Museum of China in Beijing, capital of China, Aug. 25, 2025.(Xinhua/Lu Peng)

