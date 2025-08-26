Exhibition marking 80th anniversary of victory against Japanese aggression, fascism launched in Beijing

Visitors view paintings at the National Art Museum of China in Beijing, capital of China, Aug. 25, 2025.(Xinhua/Lu Peng)
Visitors view artworks at the National Art Museum of China in Beijing, capital of China, Aug. 25, 2025.(Xinhua/Lu Peng)
A visitor views a painting at the National Art Museum of China in Beijing, capital of China, Aug. 25, 2025.(Xinhua/Lu Peng)
A visitor passes by a painting created by Xu Beihong, a famous Chinese painter, at the National Art Museum of China in Beijing, capital of China, Aug. 25, 2025.(Xinhua/Lu Peng)