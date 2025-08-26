PHOTO / WORLD
Guiyang Symphony Orchestra perform in Slovenia
By Xinhua Published: Aug 26, 2025 02:02 PM
Members of Guiyang Symphony Orchestra from southwest China perform in duration of its European tour, in Ljubljana, Slovenia, Aug. 25, 2025. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)

Members of Guiyang Symphony Orchestra from southwest China perform in duration of its European tour, in Ljubljana, Slovenia, Aug. 25, 2025. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)


 
Members of Guiyang Symphony Orchestra from southwest China perform in duration of its European tour, in Ljubljana, Slovenia, Aug. 25, 2025. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)

Members of Guiyang Symphony Orchestra from southwest China perform in duration of its European tour, in Ljubljana, Slovenia, Aug. 25, 2025. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)


 
Members of Guiyang Symphony Orchestra from southwest China perform in duration of its European tour, in Ljubljana, Slovenia, Aug. 25, 2025. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)

Members of Guiyang Symphony Orchestra from southwest China perform in duration of its European tour, in Ljubljana, Slovenia, Aug. 25, 2025. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)


 
Members of Guiyang Symphony Orchestra from southwest China greet the audience in duration of its European tour, in Ljubljana, Slovenia, Aug. 25, 2025. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)

Members of Guiyang Symphony Orchestra from southwest China greet the audience in duration of its European tour, in Ljubljana, Slovenia, Aug. 25, 2025. (Photo by Zeljko Stevanic/Xinhua)


 