Colombo International Kite Festival held in Sri Lanka
By Xinhua Published: Aug 26, 2025 02:44 PM
A participant flies an illuminated kite during the Colombo International Kite Festival in Colombo, Sri Lanka, Aug. 24, 2025. (Photo by Thilina Kaluthotage/Xinhua)

Participants fly illuminated kites during the Colombo International Kite Festival in Colombo, Sri Lanka, Aug. 24, 2025. (Photo by Thilina Kaluthotage/Xinhua)

A man manipulates a kite at the Colombo International Kite Festival in Colombo, Sri Lanka, Aug. 24, 2025. (Photo by Thilina Kaluthotage/Xinhua)

People view kites at the Colombo International Kite Festival in Colombo, Sri Lanka, Aug. 24, 2025. (Photo by Thilina Kaluthotage/Xinhua)

