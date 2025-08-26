Colombo International Kite Festival held in Sri Lanka

A participant flies an illuminated kite during the Colombo International Kite Festival in Colombo, Sri Lanka, Aug. 24, 2025. (Photo by Thilina Kaluthotage/Xinhua)
Participants fly illuminated kites during the Colombo International Kite Festival in Colombo, Sri Lanka, Aug. 24, 2025. (Photo by Thilina Kaluthotage/Xinhua)
A man manipulates a kite at the Colombo International Kite Festival in Colombo, Sri Lanka, Aug. 24, 2025. (Photo by Thilina Kaluthotage/Xinhua)
People view kites at the Colombo International Kite Festival in Colombo, Sri Lanka, Aug. 24, 2025. (Photo by Thilina Kaluthotage/Xinhua)