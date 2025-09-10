Light-rail driver training session for Kazakh trainees held in Tianjin

A Kazakh trainee (L) takes a test under the guidance of Zhang Yao (R), an instructor from Tianjin Rail Transit, during a light-rail driver training session in north China's Tianjin Municipality, Sept. 5, 2025. A batch of 29 drivers from Kazakhstan have recently qualified as light-rail drivers after finishing immersive training sessions in China's Tianjin. Held by Tianjin Rail Transit, the three-month program provided customized technical solutions for driving on a light-rail line in Astana, capital of Kazakhstan. (Xinhua/Sun Fanyue)

Zhang Yao (C), a trainer from Tianjin Rail Transit, answers questions from Kazakh trainees during a light-rail driver training session in north China's Tianjin Municipality, July 14, 2025. A batch of 29 drivers from Kazakhstan have recently qualified as light-rail drivers after finishing immersive training sessions in China's Tianjin. Held by Tianjin Rail Transit, the three-month program provided customized technical solutions for driving on a light-rail line in Astana, capital of Kazakhstan. (Xinhua/Sun Fanyue)

Kazakh trainees attend a light-rail driver training session in north China's Tianjin Municipality, July 14, 2025. A batch of 29 drivers from Kazakhstan have recently qualified as light-rail drivers after finishing immersive training sessions in China's Tianjin. Held by Tianjin Rail Transit, the three-month program provided customized technical solutions for driving on a light-rail line in Astana, capital of Kazakhstan. (Xinhua/Sun Fanyue)

A Kazakh trainee (R) gets on a subway train for taking a test during a light-rail driver training session in north China's Tianjin Municipality, Sept. 5, 2025. A batch of 29 drivers from Kazakhstan have recently qualified as light-rail drivers after finishing immersive training sessions in China's Tianjin. Held by Tianjin Rail Transit, the three-month program provided customized technical solutions for driving on a light-rail line in Astana, capital of Kazakhstan. (Xinhua/Sun Fanyue)