Tourists visit renowned springs in Jinan, E China's Shandong

Tourists visit Baotu Spring in Jinan City, east China's Shandong Province, Oct. 15, 2025. Jinan, known as the "City of Springs," has seen its iconic Baotu Spring reach its highest water level in nearly six decades, according to local authorities. Continuous rainfall since Sept. 27 has led to a sustained rise in Baotu Spring's groundwater level. The increased water levels have also rejuvenated other renowned springs in Jinan -- Heihu Spring's water level reached 30.71 meters, with its waters spilling over into the pool.(Xinhua/Zhu Zheng)
Tourists visit Yueya Spring in Jinan City, east China's Shandong Province, Oct. 15, 2025.(Xinhua/Zhu Zheng)
Tourists visit Baotu Spring in Jinan City, east China's Shandong Province, Oct. 15, 2025.(Xinhua/Zhu Zheng)
Tourists visit Manao Spring in Jinan City, east China's Shandong Province, Oct. 15, 2025.(Xinhua/Zhu Zheng)