In pics: migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, China's Xizang
By Xinhua Published: Nov 24, 2025 09:13 AM
An aerial drone photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Li Jian)

This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

An aerial drone photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Li Jian)

This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

