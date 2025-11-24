PHOTO / WORLD
City view of Managua, Nicaragua
By Xinhua Published: Nov 24, 2025 09:46 AM
This aerial drone photo taken on Nov. 17, 2025 shows a city view of Managua, Nicaragua. (Xinhua/Wu Hao)

This aerial drone photo taken on Nov. 17, 2025 shows a city view of Managua, Nicaragua. (Xinhua/Li Mengxin)

This aerial drone photo taken on Nov. 17, 2025 shows the Plaza Nicaragua in Managua, Nicaragua. (Xinhua/Li Mengxin)

This aerial drone photo taken on Nov. 17, 2025 shows a city view of Managua, Nicaragua. (Xinhua/Li Mengxin)

This aerial drone photo taken on Nov. 17, 2025 shows a city view of Managua, Nicaragua. (Xinhua/Wu Hao)

This aerial drone photo taken on Nov. 17, 2025 shows a city view of Managua, Nicaragua. (Xinhua/Wu Hao)

This aerial drone photo taken on Nov. 17, 2025 shows an amusement park in Managua, Nicaragua. (Xinhua/Li Mengxin)

This aerial drone photo taken on Nov. 17, 2025 shows the Plaza Nicaragua in Managua, Nicaragua. (Xinhua/Li Mengxin)

This aerial drone photo taken on Nov. 17, 2025 shows a city view of Managua, Nicaragua. (Xinhua/Li Mengxin)

