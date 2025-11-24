Various animal species reside at Australia's Lone Pine Koala Sanctuary

This photo taken on Nov. 23, 2025 shows a koala resting on a tree branch at Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane, Australia. Established in 1927, Lone Pine Koala Sanctuary houses more than 100 koalas and approximately 70 other native Australian species. (Xinhua/Ma Ping)
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows a jumping kangaroo at Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane, Australia.
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows a koala taking a walk at Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane, Australia.
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows a koala sleeping on a tree at Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane, Australia.
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows koalas on a tree branch at Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane, Australia.
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows koalas sleeping on a tree at Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane, Australia.
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows a koala sleeping on a tree at Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane, Australia.
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows kangaroos at Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane, Australia.
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows a kangaroo at Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane, Australia.