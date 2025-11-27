‘What responsibility should you bear?’ Head of Japan’s main opposition party questioned Sanae Takaichi
By: Global Times | Published: Nov 27, 2025 03:48 PM
According to TBS, on November 26, Japanese Prime Minister Sanae Takaichi attended a debate with opposition party leaders in the National Diet. Constitutional Democratic Party of Japan leader Yoshihiko Noda pressed Takaichi on what responsibility she should bear for the deterioration of China-Japan relations, which was caused by her doubling ...